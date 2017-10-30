Мешканка Тернопільщини Наталія Легонькова знову виграла! На цей раз у 20000 людей

Традиційний, вже 37-тий щорічний Дублінський Марафон «Airtricity» провели у столиці Ірландії. На старт вийшло більше 20 тисяч чоловік. Дистанція марафону становила 42 км 195 м. Цього року 34-річна бережанка Наталія Легонькова знову стала переможницею жіночого забігу .

Наталія Легонькова народилася в Казахстані. Натомість її матір – із Бережан. На батьківщину матері сім’я переїхала в 1998 році. Відтоді Наталія нерозривно пов’язана з Тернопільщиною. У Бережанах вона навчалася в місцевому інституті. Фактично тут робила перші свідомі кроки в легкій атлетиці.

Додамо, що у 2015 та 2016 роках Легонькова виграла три престижних змагання – два марафони у Дубліні (Ірландія) та напівмарафон у Косцяні (Польща).