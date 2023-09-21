Затримали чоловіка, який вирубував дерева в заказнику

Чортківчанин нестиме відповідальність за незаконну порубку лісу. Чоловіка застали на місці злочину – під час вирубки деревини.

37-річний чоловік місцем заготівлі будматеріалів обрав лісосмугу заказника державного значення «Дачі Галілея». На момент приїзду слідчо-оперативної групи житель села Росохач встиг очистити деревину сосни від гілля та розрізати на колоди. Розмір завданих збитків встановлюється.

Поліцейські вилучили незаконно зрізану деревину та знаряддя вчинення злочину – бензопилу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 246 Кримінального кодексу – незаконна порубка дерев на об’єктах природно-заповідного фонду, що заподіяла істотну шкоду. Санкції статті передбачають покарання у вигляді штрафу від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.