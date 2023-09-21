23:34 | 21.09.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У центрі Тернополя здають приміщення площею 9 кв.м. за 43 грн.

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

📌Аукціон з оренди частини приміщення, що перебуває на балансі державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації».

Запрошуємо Вас взяти участь в аукціоні оренди частини будівлі у центрі Тернополя.

🏘 Актив зі зручною логістикою та гарним місцерозташуванням.

🛠️ Нерухомість перебуває у задовільному технічному стані.

💰Стартова ціна — 43,30 грн.;
⌛️Прийом пропозицій до участі — до 02.10.2023 20:00;
🗓 Дата аукціону — 3 жовтня 2023 року;
📏Площа —9.12 м²;
📍Локація — м. Тернопіль,вулиця Шпитальна, 7.

#фдму_оренда
#оренда_Тернопіль
#оренда_держмайна
#оренда_анонс

↪️Детальніше про актив – http://surl.li/limgy

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *