У центрі Тернополя здають приміщення площею 9 кв.м. за 43 грн.
📌Аукціон з оренди частини приміщення, що перебуває на балансі державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної державної адміністрації».
Запрошуємо Вас взяти участь в аукціоні оренди частини будівлі у центрі Тернополя.
🏘 Актив зі зручною логістикою та гарним місцерозташуванням.
🛠️ Нерухомість перебуває у задовільному технічному стані.
💰Стартова ціна — 43,30 грн.;
⌛️Прийом пропозицій до участі — до 02.10.2023 20:00;
🗓 Дата аукціону — 3 жовтня 2023 року;
📏Площа —9.12 м²;
📍Локація — м. Тернопіль,вулиця Шпитальна, 7.
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↪️Детальніше про актив – http://surl.li/limgy