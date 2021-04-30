Мешканці Тернопільщини, у котрої згоріла хата, збирають кошти: дівчина залишилася без майна і документів

Трагедія трапилася у Кременці по вулиці Корнії. Згорів будинок, а разом і усе майно дівчини, котра проживала там сама. Все, що у неї залишилося — це мобільний телефон та одяг у який була одягнена цього дня. Про допомогу дівчині у соцмережах оголосила Тетяна Сушньова.

“Жахлива трагедія трапилася нещодавно у Кременці по вулиці Корнії. Молода дівчина в пожежі втратила усе майно. Минулого року у дівчини померла мама. Вона залишилася одна. Близьких родичів у Люби не має. Пожежа трапилася, коли дівчина була на городі. Намагаючись гасити вогонь самотужки, до приїзду пожежної, отримала опіки. На даний час дівчина у лікарні. Все що залишилося — це мобільний телефон та одяг у якому була одягнена Люба. Разом з майном, згоріли також документи, банківська картка, гроші. Потрібно усе від одягу до речей першої необхідності. Одяг — розмір L, розмір взуття — 39-40”, — пише Тетяна Сушньова.

Додає свій номер телефону: 096 330 98 88

Та номер телефону Люби: 097 127 35 40

Не будьте байдужими до чужого горя. ДОПОМОЖІТЬ.

А згодом Тетяна додала й реквізити для допомоги Любі. Кошти збиратимуть через благодійний фонд Надії Врочинської.

Реквізити:

БОБФ»Власна ініціатива»,

Банк отримувача АТ»Ощадбанк» м.Кременець,

МФО 338545 , р/р UA 30 338545 00000 2600 7300 652 321. Призначенння платежу: благодійний внесок для Люби,

картка Приватбанку 5168 7427 1086 9698 Врочинська Надія Леонідівна.