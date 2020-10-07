Офіційно: між 6 і 7 жовтня у Тернопільській області видужали 405 осіб, COVID-19 підтверджено у 125 випадках, від ускладнень померла 1 людина
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”
Станом на 07 жовтня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 14731 випадук діагноз лабораторно підтверджений (13633 випадки – дорослі, 1098 випадків – діти), з них 187 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужала 9994 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 4241 (2503 одужало, 40 летальних, 1698 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 723 (590 одужало, 8 летальних, 125 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 610 (283 одужало, 7 летальних, 320 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 724 (457 одужало, 16 летальних, 251 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 654 (569 одужало, 9 летальних , 76 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 649 (431 одужало, 15 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 203 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 758 (485 одужало, 8 летальних, 265 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 377 (276 одужало, 1 летальний, 100 продовжують хворіти);
– Козівський район – 418 (290 одужало, 2 летальних, 126 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 954 (705 одужало, 16 летальних, 233 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 407 (323 одужало, 2 летальних, 82 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 567 (504 одужало, 10 летальних, 53 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 363 (253 одужало, 3 летальних, 107 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 135 (83 одужало, 3 летальних, 49 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 524 (344 одужало, 9 летальних, 171 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 1195 (767 одужало, 11 летальних, 417 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 971 (790 одужало, 12 летальних, 169 продовжують хворіти);
– Шумський район – 461 (341 одужало, 14 летальних, 106 продовжують хворіти);
За попередню добу:
видужало 405 осіб;
проведено 928 досліджень методом ПЛР;
підтверджено 125 випадків зараження вірусом COVID-19.
зареєстровано 1 летальний випадок – жінка 80 р. Чортківський район с. Угринь.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (43 особи)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 3
Борщівський район (2 особи):
• с. Королівка – 1
• с. Стрілківці – 1
Бучацький район (1 особа):
• с. Бариш – 1
Гусятинський район (3 особи):
• с. Раштівці – 1
• с. Крогулець – 1
• с. Суходіл – 1
Заліщицький район (1 особа):
• м. Заліщики – 1
Збаразький район (8 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Іванчани – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Присівці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Хомівка – 1
• с. Жабиня – 1
Козівський район (4 особи):
• с. Конюхи – 2
• с. Глинна – 1
• с. Велика Плавуча – 1
Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 3
• с. Великі Млинівці – 1
️Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 4
• с. Грибова – 1
• с. Білозірка – 1
• с. Плиска – 1
️Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (10 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• м. Скалат – 2
• с. Теклівка – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Кам’янки – 2
Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Голендра – 1
• с. Шумляни – 1
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Малий Говилів – 1
Тернопільський район (16 осіб):
• с. Біла – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Гаї-Гречинські – 3
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Ступки – 1
• с. Шляхтинці – 1
• с. Лозова – 1
• с. Білоскірка – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Острів – 1
• с. Плотича – 1
️Чортківський район (4 особи):
• м. Чортків – 2
• смт Заводське – 1
• с. Угринь – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Підгайці – 2