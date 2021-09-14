Гонщиця з Тернопільщини встановила світовий рекорд, мчавши на мотоциклі 300 км/год

11 вересня поблизу Чернігова встановили три рекорди швидкості на мотоциклах.

Жителька Тернопільщини у парі з англійцем побила національний та світовий рекорди.

Рекордсмен України, англієць Олександр Філліпс з Чернігова та його напарниця, уродженка Тернопілля Ольга Фатюк, розігналися до швидкості 301,2 км на годину та встановили світовий рекорд в категорії “Швидкісна їзда із пасажиром”.

“Ніхто більше у світі не їздив з такою великою швидкістю”, – зазначив представник Національного реєстру рекордів Віталій Зорін.

На тренувальному заїзді стрілка спідометра мотоцикла сягнула вражаючих 304,2 км/год на дистанції 1,6 км по асфальтованому покриттю.