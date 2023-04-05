У Зборові затримали «дизельного» порушника

Патрульні виявили чоловіка, який перевозив дизельне пальне без відповідних документів

Сьогодні під час патрулювання на стаціонарному посту в місті Зборів, за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Mercedes.

Спілкуючись з поліцейськими, чоловік помітно нервував. Поліцейські перевірили інформацію про водія та автомобіль згідно з базами даних та, оглянувши салон транспортного засобу, виявили цистерну наповнену, ймовірно, дизельним пальним. В автомобілі також був переобладнаний пристрій для заправки транспортних засобів.

Жодних дозвільних документів на перевезення підакцизного палива чи чеків про його придбання чоловік не надав. Тож, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.