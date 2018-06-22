Міжнародний наркокартель з Тернополя. Генпрокуратура програє?

Підземний бункер, замаскований зверху як теплиця для квітів, нарковиробник використував для вирощування коноплі. Підпільну нарколабораторію на Тернопільщині викрили спільно столичні працівники поліції та СБУ, – пише Овід.



З того часу минув майже рік. Тоді спецоперація тривала два дні. Канабіс ріс на площі розміром з футбольне поле і був схований від людського ока. Аби наркотики росли без сонячного проміння у бункері організатори наркобізнесу облаштували освітлення зі спеціальних фітоламп, які сприяють фотосинтезу. Поряд працювала сушарня і фасувальний цех. Уся продукція йшла на експорт в країни Євросоюзу. Кур’єрів логістичної служби нарковиробництва на гарячому затримували правоохоронці Польщі.

На слід нарколабораторії вийшли завдяки скаргам польських правоохоронців. Очевидці розповідають, що після фіксації роботи підпільного наркобізнесу на підприємстві близько двох діб не стихав перфоратор. Правоохоронці в бетонних перекриттях шукали гроші зароблені з експорту наркотиків.



Побудували гігантське сховище, де росли коноплі близько десяти років тому, кажуть місцеві. На підприємстві, яке вирощувало квіти, місцеві жителі практично не працювали. Доглядати за рослинами в теплиці привозили в’язнів… офіційно. Вхід у підземні лабораторії був ретельно замаскованй. Лише опустившись в циліндричну капсулу та провернувши спеціальну ручку можна було потрапити до дверей сховища. Але до сьогодні за такий масштабний наркобізнес нікого не покарали. Більше того – навіть не оголосили наркобізнесменам підозру у скоєнні кримінального злочину.

Троє чоловіків, які займалися таким “бізнесом” і про яких стало відомо під час спецоперації досі не покарані. Двоє з них, у тому числі й власник теплиць з підземним сховком Петро К. продали своє майно та виїхали за кордон. Після кількох днів обшуків і документування наркобізнесу в підземній лабораторії слідчі навіть не наклали арешт на об’єкт. То ж теплицю та все що покинули після обшуків правоохоронці спокійно продали.

Громадська організація “ВО Автомайдан” повідомила журналістам ОВОДА, що кримінальна справа знаходиться у “підвішаному” стані. З Генеральної прокуратури України кримінальне провадження передають у Тернопільську обласну прокуратуру. Аргумент – у столиці правоохоронці вже не вбачають достатнього складу злочину. Заяву про передачу справи підписав один із заступників Юрія Луценка.

Якщо працівнки СБУ спільно із прокуратурою не доведуть, що наркотики вивозили до країн Євросоюзу, то справу передадуть на розслідування у поліцію. Чи буде ефективним таке розслідування – питання риторичне. Адже поліція роками не помічала нарколабораторію у себе під “носом”.

Окрім того за інсайдерською інформацією відомо, що на території області знаходить і успішно працює ще кілька схожих нарколабораторій. У жовтні 2017-го року інформацію про причетність високих чинів поліції до наркобізнесу в області оприлюднили на сайті ОРД.

Чому таку резонансну справу відмовляється розслідувати Генеральна прокуратура України на разі невідомо…