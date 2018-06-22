Ще троє тернопільських суддів успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання

21 червня 2018 року на засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 16 суддів апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддів Апеляційного суду Тернопільської області – Галина Бершадська, Олександра Ткач і Марія Хома визнано такими, що відповідають займаним посадам.