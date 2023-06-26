Мобільні оператори резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників на 2 роки.

Зазвичай через рік без використання номер надходить у вільний продаж. Так ви можете отримати повідомлення «Коханий приєднався до Viber». Коли його немає серед живих.

Щоб уникнути таких ситуацій, Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом 2 років. Для цього:

• зверніться до служби підтримки оператора. Kyivstar — 0800300466, lifecell — 0800205433.

• повідомте номер для резерву

• зазначте, від кого звернення

• очікуйте SMS з рішенням

Зараз послуга працює в тестовому режимі.