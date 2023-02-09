01:16 | 10.02.2023
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Молода пара з Тернопільщини поповнила лави “Гвардії наступу”

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Молода пара з Тернопільщини поповнила лави “Гвардії наступу”. Вони планують стати частиною штурмового загону “Кара-Даг”, який підсилюватиме Збройні Сили під час визволення Криму.

Цей штурмовий підрозділ входитиме у структуру МВС України та стане частиною “Гвардії наступу”, котра буде звільняти окупований півострів. 

Батальйоном “Кара-Даг” буде командувати майор Владислава Козирєва. Гасло військового з’єднання: «Піднімемо прапор над Кримом».

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