Молода пара з Тернопільщини поповнила лави “Гвардії наступу”. Вони планують стати частиною штурмового загону “Кара-Даг”, який підсилюватиме Збройні Сили під час визволення Криму.

Цей штурмовий підрозділ входитиме у структуру МВС України та стане частиною “Гвардії наступу”, котра буде звільняти окупований півострів.

Батальйоном “Кара-Даг” буде командувати майор Владислава Козирєва. Гасло військового з’єднання: «Піднімемо прапор над Кримом».