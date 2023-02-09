Понад 555 мільйонів гривень єдиного внеску отримав бюджет від Тернопільщини
Роботодавці області за перший місяць цього року сплатили до бюджету 555,4 млн грн єдиного соціального внеску. Це на 181,5 млн грн, тобто майже у півтора рази більше, ніж за січень минулого року.
Нагадаємо, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань.
Оскільки єдиний внесок сплачують роботодавці за належно оформлених працівників, а також фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, гарантією надходження цього платежу до бюджету є легальна зайнятість.