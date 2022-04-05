У Тернополі приймають перший навчальний заклад з постраждалих регіонів
Про це повідомляє голова ОДА Володимир Труш.
- Найближчим часом очікуємо на переїзд Донбаської державної машинобудівної академії. Її розмістять на базі Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
Університет готовий надати приміщення та матеріально-технічну базу для роботи.
Спершу прийматимемо науково-педагогічний склад.
В перспективі очікуємо на студентів, які зараз навчаються дистанційно.
Загалом готові розмістити 10 закладів професійно-технічної освіти, 5 передфахової та 4 заклади вищої освіти.