13:31 | 5.04.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі приймають перший навчальний заклад з постраждалих регіонів

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Про це повідомляє голова ОДА Володимир Труш.

Університет готовий надати приміщення та матеріально-технічну базу для роботи.
🎓Спершу прийматимемо науково-педагогічний склад.
👉В перспективі очікуємо на студентів, які зараз навчаються дистанційно.

Загалом готові розмістити 10 закладів професійно-технічної освіти, 5 передфахової та 4 заклади вищої освіти.

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