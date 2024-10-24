На Тернопільщині 504 водії проігнорували рішення суду та сіли за кермо авто

Штраф у розмірі від 20400 до 40800 гривень загрожує усім, хто сів за кермо після позбавлення права керувати транспортним засобом. Проте ця сума лякає не всіх.

Від початку року працівники поліції на дорогах Тернополя та області виявили 504 порушники, які проігнорували рішення суду. Є фігуранти, яких працівники патрульної поліції та ГРПП зупиняли два і більше разів.

За словами заступника начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Юрія Бучковського, згідно із частиною 4 та 5 статті 126 КУпАП, любителям їзди після позбавлення права керувати транспортом доведеться заплатити не лише високі штрафи. Їх суд може позбавити можливості керувати автомобілем від 5 до 7 років і навіть вилучити транспортний засіб. Усі порушники потрапляють до інформаційно-телекомунікаційної системи.

Правоохоронці нагадують, що за умисне невиконання рішення суду порушник може потрапити за ґрати на три роки.