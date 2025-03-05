Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі, врятували 4 будівлі та знешкодили застарілий боєприпас.

🚒 Ліквідовані пожежі:

🔥 Пожежа сміття на відкритій території (0,004 га) у смт Підволочиськ.

🔥 Загоряння сміття у контейнері на вул. Над Ставом у м. Тернопіль.

🔥 Пожежа господарської будівлі у с. Піщатинці Кременецького району.

🔥 Пожежа господарської будівлі у с. Іване-Пусте Чортківського району.

💣 Знешкоджено вибухонебезпечний предмет:

О 12:41 у лісовому масиві біля с. Рідколісся Чортківського району виявлено та вилучено артснаряд АС-88 часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку пошкоджено у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

⚠ Пам’ятайте!

У разі виявлення пожежі чи підозрілого предмета – телефонуйте 101! 🚨

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