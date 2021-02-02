На Бережанщині під час війни нацисти вбили 16 тисяч євреїв

Нацистська Німеччина разом із колабораціоністами вбила майже 6 мільйонів людей, з них більше, аніж 16 тисяч євреїв з Бережанського гетто. Про це повідомив голова Бережанської РДА, колишній директор Обласного комунального музею Богдана Лепкого у Бережанах Олег Захарків.

Поселення етнічних меншин було розташоване у центральній частині міста, обгороджене колючим дротом. Спілкування з містянами було заборонено, у тому числі їм не дозволялось передавати продукти продовольства. В ґетто виник голод, поширилися епідемії. 6 жовтня 1941 року, під приводом вивезення на роботу, гестапівці зібрали на торговельній площі Бережан (позаду ратуші) 3 тисячі чоловіків-євреїв, а потім розстріляли на пагорбах біля єврейського кладовища. У грудні 1941 р. та в жовтні 1942 р. частину в’язнів (майже півтори тисячі осіб) вивезли до Белжеця. Квітень 1942 р. – з ґетто було відібрано 400 осіб, в тому числі жінок і дітей, яких розстріляли в Литянському лісі. Гестапівці проводили «тифозні акції», розстрілюючи хворих, – розповів Олег Захарків.

12 червня 1943 року під час ліквідації ґетто, на єврейському кладовищі у Бережанах було вбито близько 1 тис. 180 євреїв. Врятуватися вдалося лише Менахему Катцу.

Історія цієї людиноненависницької політики просить кожного нас долучитися до боротьби з расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до насилля. Ми пам’ятаємо!



