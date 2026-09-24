На Бережанщині після бійки загинув 37-річний чоловік

Слідчі поліції оголосили підозру 43-річному жителю Бережан у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень чоловікові, що спричинили його смерть

За вчинене фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

До співробітників відділу поліції №1 м. Бережани надійшло повідомлення від жительки одного із сіл Саранчуківської громади про те, що вона виявила на подвір’ї свого господарства мертвим 37-річного сина.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили на тілі чоловіка ознаки насильницької смерті. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть потерпілого настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці опитали свідків та очевидців і встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився раніше судимий 43-річний житель Бережан.

Як з’ясували поліцейські, напередодні фігурант прийшов у гості до загиблого, з яким вони були знайомі. Чоловіки разом вживали алкогольні напої. Згодом між ними виникла бійка, під час якої потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер.

Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Бережанська окружна прокуратура.