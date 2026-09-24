П’ять галузей забезпечили 67% бюджетних надходжень Тернопільщини за вісім місяців

У січні-серпні цього року від п’яти провідних галузей економіки надійшло 10 млрд 671,4 млн грн надходжень до зведеного бюджету України. Це 67% усіх бюджетних надходжень, мобілізованих Головним управлінням ДПС у Тернопільській області.

Найбільші суми забезпечили державне управління та оборона, переробна промисловість, торгівля, аграрний сектор, а також транспорт і складське господарство.

Найбільшу суму – 2 млрд 477,2 млн грн – сплатили підприємства державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування. Частка галузі у загальному обсязі надходжень становить 15,6%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 15,2%.

Майже стільки ж – 2 млрд 437,9 млн грн – забезпечила переробна промисловість, частка якої становить 15,3%. Відносно січня-серпня 2025 року надходження від галузі збільшилися на 21,3%.

Оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів забезпечили 2 млрд 403,5 млн грн, або 15,1% загальних надходжень. За рік показник зріс на 6,6%.

Вагомий внесок традиційно забезпечує сільське, лісове та рибне господарство. За вісім місяців галузь сплатила 2 млрд 228,3 млн грн, що становить 14% від загального обсягу. Це на 16,8% більше, ніж за аналогічний період торік.

Ще 1 млрд 124,5 млн грн надійшло від підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Частка цієї галузі становить 7,1%, а надходження порівняно з минулим роком зросли на 39,5% – це найвищий темп приросту серед п’яти провідних галузей.