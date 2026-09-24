Тривалий час вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається захисник Василь Лунгул з Тернопільщини
На Щиті, до рідних повертається Захисник, Герой який тривалий час вважався зниклим безвісти. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.
Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 16 січня 2025 року в ході виконання бойового завдання в районі н.п. Колодязі Краматорського району Донецької області загинув солдат ЛУНГУЛ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, 1976 року народження, уродженець Буковинського краю, який проживав з сім’єю у селищі Мельниця-Подільська.
Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.
Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.
Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.
Вічна пам’ять та слава Герою!