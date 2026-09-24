На Тернопільщині розклали понад 190 тисяч доз вакцини від сказу для диких тварин
Упродовж 11–17 вересня на території 55 територіальних громад Тернопільщини методом наземного розподілу розклали 190 025 доз вакцини для диких м’ясоїдних тварин. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
Загальна площа території, охопленої вакцинацією, становить 7600,8 км².
На восьмий день після розкладання принад фахівці провели контроль їх споживання. На контрольних ділянках області тварини спожили 77,33% розкладених принад із вакциною.
Під час контролю визначають кількість принад, які зникли з місць розкладання, а також кількість знайдених розірваних блістерів та цілих принад.
У Держпродспоживслужбі звертаються до мешканців області: якщо ви виявили принаду з вакциною, не руйнуйте її та не беріть у руки. Її необхідно залишити на місці, щоб вона залишалася доступною для диких тварин.
Вакцинна принада має вигляд невеликого брикету розміром приблизно із сірникову коробку та запах м’ясо-кісткового борошна.
Пероральна вакцинація диких м’ясоїдних тварин є одним із заходів профілактики поширення сказу та захисту людей і тварин.