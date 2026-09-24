Виїзні донації на Тернопільщині: де здати кров у жовтні

У жовтні мобільна бригада Тернопільського обласного центру служби крові продовжить проводити виїзні донації у громадах області. Фахівці центру запланували вісім виїздів.

Виїзні донації дають можливість мешканцям громад здати кров неподалік від місця проживання, не витрачаючи час на поїздку до Тернополя.

У жовтні мобільна бригада працюватиме за таким графіком:

6 жовтня — Гусятинська громада;

8 жовтня — Копичинецька громада;

13 жовтня — Монастириська громада;

15 жовтня — Скориківська громада;

20 жовтня — Великодедеркальська громада;

22 жовтня — Зборівська громада;

27 жовтня — Заводська громада;

29 жовтня — Колиндянська громада.

У Тернопільському обласному центрі служби крові закликають мешканців цих громад долучатися до донацій та нагадують, що потреба у донорській крові залишається постійною.

Точний час та місце проведення кожної виїзної донації повідомлятимуть додатково.

Стати донором може кожен, хто не має протипоказань до здачі крові. Одна донація займає небагато часу, однак її результат може стати життєво важливим для пацієнтів, які потребують компонентів крові.