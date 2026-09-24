Ще в одній громаді на Тернопільщині дозволили полювання на вовків, лисиць, шакалів та бродячих собак

На території мисливських угідь Підволочиської районної організації УТМР проводитимуть відстріл вовків, лисиць, шакалів та бродячих собак. Відповідні заходи триватимуть до 31 грудня 2026 року включно.

Відстріл здійснюватимуть відповідно до статті 33 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Він не проводитиметься на територіях природно-заповідного фонду.

Мешканців громади закликають бути уважними та обережними, якщо вони перебувають поблизу мисливських угідь під час проведення відстрілу. Власникам домашніх тварин рекомендують під час вигулу тримати їх на повідку, щоб уникнути нещасних випадків.

Зазначається, що заходи спрямовані на регулювання чисельності хижих тварин та запобігання поширенню небезпечних захворювань, зокрема сказу, серед диких і свійських тварин.

Раніше про проведення відстрілу повідомляли й у Заліщицькому районі. Про це заявила Заліщицька районна організація Українського товариства мисливців та рибалок.

За інформацією організації, відстріл проводитимуть відповідно до дозволу Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Термін проведення — з 3 вересня до 31 грудня 2026 року включно.

З питань проведення відстрілу можна звертатися до Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства за телефоном: (0382) 78-81-55.