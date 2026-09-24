Прокуратура через суд вимагає повернути державі 2,5 га землі в Національному природному парку «Дністровський каньйон»

Бучацька окружна прокуратура подала позов в інтересах держави до Коропецької селищної ради, щоб повернути у державну власність ділянку площею майже 2,5 га та вартістю 296 тис грн.

Під час моніторингу кадастрової карти та при вивченні додержання вимог земельного та природоохоронного законодавства прокурори виявили, що селищна рада незаконно оформила у комунальну власність землю, яка належить до Національного природного парку «Дністровський каньйон», і передала її в постійне користування комунальному лісогосподарському підприємству.Оскільки землі заповідного фонду такого рівня не можуть бути комунальними, прокуратура вимагає скасувати цю реєстрацію та повернути земельну ділянку у державну власність.

Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.