У Тернополі водій збив 18-річну дівчину на пішохідному переході та втік

23 вересня близько 17:10 на вулиці Паращука у Тернополі сталася ДТП. Невстановлений автомобіль на нерегульованому пішохідному переході збив 18-річну тернополянку та залишив місце події.

Дівчина отримала травми. Її направили на амбулаторне лікування.

Поліцейські проводять комплекс заходів, аби встановити транспортний засіб та особу водія, причетного до аварії.

Якщо ви володієте інформацією, яка може бути корисною для слідства, телефонуйте на спецлінію 102. Анонімність гарантується.

Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними на дорозі, особливо під час наближення до пішохідних переходів. Водіям радять завчасно знижувати швидкість і переконуватися, що перехід є безпечним для пішоходів.