На Чортківщині 3 депутати не подали е-декларацій за 2016 рік

Чортківською місцевою прокуратурою виявлено факт порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» при поданні щорічної декларації осіб, уповноважених на виконання функція держави або місцевого самоврядування трьома депутатами однієї із сільських рад Заліщицького району, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що двома депутатами однієї із сільських рад Заліщицького району до цього часу не подано електронну декларацію до Єдиного державного реєстру електронних декларацій за 2016 рік.

Стосовно вказаних осіб внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 366-1 КК України (Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації).

Довідково: санкція ст. 366-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стосовно депутата сільської ради, який подав електронну декларацію із порушенням термінів, місцевою прокуратурою скеровано матеріали до поліції для складання адміністративного протоколу.

Поділіться:









