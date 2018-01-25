Історія Марти Вінтер через 75 років повертається до рідного міста – Чорткова

В суботу, 27 січня, о 13 год. 30 хв. у читальній залі Чортківської центральної районної бібліотеки буде представлено перше українське видання книги «Донечка, про яку ми завжди мріяли. Історія Марти».

Це історія про дивовижний порятунок у роки нацистської окупації дівчинки-єврейки Марти Вінтер з Чорткова.

Захід у бібліотеці приурочено до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту та 75-х роковин знищення чортківського гетто.

Ідея перекладу книги на українську мову належить громадській організації «Гельсінська ініціатива-ХХІ».

Видання вийшло у серії «Бібліотека спогадів про Голокост» Українського центру вивчення історії Голокосту.

Джерело: Золота пектораль