На Чортківщині два чоловіка можуть сісти за ґрати через крадіжку піску

Під час профілактичного відпрацювання території обслуговування співробітники Чортківського районного управління поліції неподалік села Милівці у кар’єрі виявили двох чоловіків, які вантажили пісок на причіп трактора. У ході перевірки з’ясувалося, що фігуранти, місцеві жителі, здійснювали видобуток без дозвільних документів.

З місця події поліцейські вилучили техніку, яку було поміщено на арештмайданчик. Сума завданих довкіллю збитків встановлюється.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від штрафу до двох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.