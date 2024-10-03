19:18 | 3.10.2024
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На Чортківщині два чоловіка можуть сісти за ґрати через крадіжку піску

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За незаконне видобування корисних копалин двом жителям Чортківського району загрожує до 2 років позбавлення волі.

Під час профілактичного відпрацювання території обслуговування співробітники Чортківського районного управління поліції неподалік села Милівці у кар’єрі виявили двох чоловіків, які вантажили пісок на причіп трактора. У ході перевірки з’ясувалося, що фігуранти, місцеві жителі, здійснювали видобуток без дозвільних документів.

З місця події поліцейські вилучили техніку, яку було поміщено на арештмайданчик. Сума завданих довкіллю збитків встановлюється.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від штрафу до двох років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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