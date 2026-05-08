У Великоглибочецькому ліцеї оновили шкільний сад: учні висадили молоді дерева

У Великоглибочецькому ліцеї імені Ярослава Стецька відбулася екологічна акція з оновлення шкільного саду. Учні разом із педагогами висадили молоді плодові дерева на території навчального закладу, повідомляють на сторінці громади.

Для ліцею подарували саджанці яблуні, груші, вишні та черешні. Їх передав волонтер-підприємець Іван. Захід приурочили до Міжнародного дня захисту клімату, який відзначають у травні.

Перед початком роботи начальник відділу освіти Білецької сільської ради Петро Бабій провів для школярів інструктаж та розповів про правильну висадку дерев. Після цього діти разом із вчителями взялися до роботи — саджали та поливали молоді дерева.

У громаді зазначають, що кожне висаджене дерево стало символом турботи про довкілля, життя та віри у майбутнє. Очікується, що за кілька років молодий сад даватиме урожай і нагадуватиме учням про їхній внесок у розвиток школи та громади.

Організатори акції подякували всім, хто долучився до доброї справи. У час війни висаджені дерева називають символом нового початку, надії та перемоги життя.