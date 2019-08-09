На Чортківщині люди перекрили рух дорогою державного значення

Вчора, 8 серпня з 10-ї до 11-ї години на перехресті доріг при в’їзді у Товстеньке Чортківського району група мешканців цього та навколишніх сіл – Кривенького, Василькова, Коцюбинчиків, Сокиринців і Сидорова сусіднього Гусятинського району у кількості більше 50 осіб перекрила рух автотранспорту дорогою державного значення Тернопіль – Скалат – Жванець.

Назвати її дорогою нині важко, адже уже третій рік, зі слів Товстеньківського сільського голови Бориса Качмарського, цей відрізок автошляху, від Пробіжни до перехрестя Чайка, подекуди всуціль вкритий глибокими ямами та вибоїнами, ніхто не ремонтує. Тому водії, котрі прямують з Чорткова на Гусятин чи Хмельницький, воліють їхати через Копичинці. Але для місцевих людей це – не вихід. Як їм з Товстенького, а тим більше з дальших сіл району добиратися до райцентру? Як доїхати швидкій до хворого, пожежній? Автобуси та маршрутки, що сюди ще наразі курсують, уже відмовляються їхати цим напрямком. Приміром, Кременець – Кам’янець-Подільський віднедавна змінив маршрут через Копичинці.

Як повідав кореспондентам ЧортківCity Сидорівський сільський голова Михайло Троян (Гусятинський район), люди тут зібралися для того, щоб привернути увагу влади до дороги, яка уже стала непроїзною. Зусібіч наступає посадка, яку ніхто не чистить. Складається враження, що усі забули про цю злощасну дорогу. Люди стали заручниками ситуації, відрізані від цивілізованого світу як з боку Чорткова, так і Гусятина. Місцева і обласна влада знають про цю проблему, тож надіються даною акцією зрушити питання з мертвої точки.

Представник підрядної організації «Спецбудстандарт», яка другий день фрезерує дорожнє полотно і розпочала при в`їзді в село збоку Чорткова ямочний ремонт, повідав гурту людей, що вони працюють за договором від квітня місяця цього року і виконують завдання, які доводить Служба автомобільних доріг у Тернопільській області (САД). Першочергово ремонтували відрізок дороги у напрямку Лосяча – Скали-Подільської, де більш інтенсивний рух. Тепер перейшли сюди.

Перший заступник голови райдержадміністрації Іван Заболотний, що саме під’їхав, зазначив, що районною владою порушується питання ремонту цієї дороги перед обласним керівництвом від минулої осені. Вона стоїть на балансі Служби автомобільних доріг області. Учора він особисто побував у кабінеті в. о. голови Тернопільської ОДА Івана Крисака, де вкотре озвучив проблему. Той, у свою чергу, зв’язувався з керівництвом САД, де пообіцяли, що приступлять до ремонту.

Прямо під час акції Товстеньківський війт Борис Качмарський набрав телефон виконуючого обов’язки керівника Служби автомобільних доріг Тернопільської області Володимира Хемія, і той, як він переповів, зазначив, що вже одна підрядна організація приступила до ремонту відрізку дороги між населеними пунктами Товстеньке – Пробіжна. Найближчим часом з боку Гусятина їй назустріч рухатиметься інший підрядник. До 1 вересня питання цієї дороги буде закрите.

Узявши цю дату за відправну точку, люди після годинної акції розійшлися, залишивши за собою право знову перекрити дорогу, якщо слова не будуть підкріплені ділом.