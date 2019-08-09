Майже 20 мільйонів переглядів набрав кліп тернопільських гумористів

9 серпня минає рівно рік, відколи в Youtube опублікували кліп “Синя смужка”, який зняв тернопільський гурт “ВІА Кіп’яток”. За цей час відео набрало 19 мільйонів 202 тисячі переглядів.

Свого часу відео перебувало на першій позиції в трендах українського сегменту YouTube.

«Синя смужка трусів на твоїй поясніці», – співається у пісні. Головна героїня кліпу – дівчина, що демонструє сині стрінги, що визирають з-під лосин.

Зачаровані представники сильної статі падають до ніг красуні. Вони готові танцювати, співати, кидати наречених прямо на землю і навіть віддати свою шаурму за один тільки погляд на синю смужку її стрінгів.

Як повідомив сьогодні учасник проекту “ВІА Кіп’яток” Тарас Стадницький (сценічне ім’я — Володька), от-от гурт оприлюднить нове відео.