На Дністрі в межах НПП «Дністровський каньйон» виявлено заборонене знаряддя лову

Під час проведення планової перевірки Мельнице-Подільської селищної ради державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища виявили безгосподарську ставну сітку на річці Дністер поблизу села Дністрове, у межах Національного природного парку «Дністровський каньйон».

🐟 Виявлене знаряддя лову вилучено з водойми у встановленому порядку. Усі живі водні біоресурси, які перебували в сітці, звільнено та повернуто до природного середовища існування.

☝️ Наголошуємо, ставні сітки, що використовуються для незаконного вилову риби, становлять серйозну загрозу водним біоресурсам. У них можуть потрапляти риби різних видів і розмірів, зокрема молодь, а залишені у водоймі без нагляду сітки продовжують виловлювати водних мешканців, що нерідко призводить до їх загибелі.

⚠ Особливе занепокоєння викликає виявлення таких знарядь на територіях природно-заповідного фонду, де діє спеціальний режим охорони, спрямований на збереження цінних природних комплексів, водних біоресурсів та біорізноманіття.

🔰 Державна екологічна інспекція у Тернопільській області наголошує на необхідності дотримання правил рибальства та вимог природоохоронного законодавства, особливо в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

✅ Заходи контролю, спрямовані на виявлення та запобігання порушенням природоохоронного законодавства, збереження водних біоресурсів і природних екосистем, проводитимуться й надалі.