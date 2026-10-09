Проблеми з пожежною безпекою та доступністю: результати перевірки поліції в Ланівцях

У відділенні поліції в Ланівцях на Тернопільщині виявили низку недоліків, зокрема непрацюючу автоматизовану пожежну сигналізацію, відсутність належних умов доступу для людей із порушеннями зору та нефункціонуючу кімнату для затриманих. Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України за результатами моніторингового візиту.

Перевірку провели 7 жовтня в межах Національного превентивного механізму. Моніторингова група відвідала відділення поліції № 1 у Ланівцях Кременецького районного відділу поліції ГУНП у Тернопільській області.

Представники Офісу Омбудсмана оглянули службові приміщення, опитали працівників поліції та ознайомилися з документацією. Зокрема, перевіряли дотримання прав людей, які перебувають у відділенні, умови проведення слідчих дій, доступність будівлі та виконання вимог щодо запобігання катуванням і жорстокому поводженню.

Серед позитивних аспектів моніторингова група відзначила наявність пандуса, кнопки виклику персоналу, приймальні громадян, кімнати для проведення слідчих дій та приміщення для конфіденційного побачення з адвокатом.

У відділенні також працює інспектор із дотримання прав людини, який забезпечує фіксацію дій із затриманими та повідомлення центру з надання безоплатної правничої допомоги. Працівники поліції мають сертифікати про проходження навчання з домедичної допомоги, а в черговій частині є аптечки з чинними строками придатності.

Крім того, у будівлі облаштовано санвузол для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, укриття і пункт незламності.

Під час візиту не встановили фактів заподіяння тілесних ушкоджень або насильницької смерті затриманих. Також у службових приміщеннях не виявили предметів чи засобів, які могли б використовуватися для катувань, жорстокого поводження або психологічного тиску.

Водночас моніторингова група зафіксувала три проблеми, які потребують усунення.

По-перше, у відділенні не функціонує кімната для затриманих осіб. Це створює ризики неналежного забезпечення прав людей, зокрема щодо харчування, питної води та доступу до санітарних приміщень.

По-друге, будівля не повністю доступна для людей з інвалідністю. Зокрема, не створено належних умов для осіб із порушеннями зору.

По-третє, не працює автоматизована пожежна сигналізація, що створює додаткові ризики для безпеки працівників поліції та відвідувачів.

За результатами моніторингового візиту готують звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків. Інформацію скерують до компетентних органів для відповідного реагування.