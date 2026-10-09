На Тернопільщині попрощаються із захисником Василем Колісником, який понад рік вважався зниклим безвісти

У неділю, 11 жовтня, у Чорткові та селі Угринь на Тернопільщині відбудеться прощання із захисником України Василем Колісником. Військовий, 1982 року народження, вважався зниклим безвісти з 10 жовтня 2024 року.

Про це повідомила Заводська територіальна громада.

Зустріч тіла полеглого захисника відбудеться 10 жовтня о 14:00 у Катедральному соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові.

Після цього траурний кортеж вирушить до будинку за адресою: Чортків, вулиця Січинського, 5А, квартира 1. Там відбудеться літія.

О 15:30 розпочнеться читання Псалтиря, а о 18:00 — парастас.

Чин похорону та прощання із захисником заплановані на неділю, 11 жовтня, о 13:00. Після церемонії траурний кортеж вирушить до рідного села військового — Угриня.

Василь Колісник народився 13 січня 1982 року. Він був уродженцем села Угринь.

Вічна пам’ять і шана захисникові України.