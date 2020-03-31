09:00 | 31.03.2020
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На Гусятинщині хворих на коронавірус прийматимуть у спеціальному наметі

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На Гусятинщині облаштовано тимчасовий пункт прийому та розподілу хворих на коронавірусну хворобу

З метою створення умов для прийому та розподілу хворих на коронавірус осіб, 29 березня на території КНП “Гусятинський ЦПМСД” працівниками Гусятинського РВ УДСНС України в Тернопільській обл. розгорнуто намет.
Цей тимчасовий пункт обладнано обігрівом, забезпечено електроенергією та усім необхідним, з метою забезпечення безперебійної роботи медичного персоналу при контакті з можливими носіями вірусу.

√ Станом на 30 березня 2020 року у Гусятинському районі немає випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
√ Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» створюються мобільні медичні бригади з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19.
√ Лікарі сімейної медицини чітко ведуть облік громадян, що прибули з-за кордону. На самоізоляції перебуває понад 263 чоловік
√ За ініціативи райдержадміністрації визначено координаторів волонтерської діяльності на випадок ускладнення ситуації із поширення корона вірусної інфекції в районі.
√ 29 березня на території КНП “Гусятинський ЦПМСД” розгорнуто обладнаний усім необхідним, намет з метою забезпечення роботи медичного персоналу при контакті з можливими носіями вірусу.

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