На Гусятинщині хворих на коронавірус прийматимуть у спеціальному наметі
На Гусятинщині облаштовано тимчасовий пункт прийому та розподілу хворих на коронавірусну хворобу
З метою створення умов для прийому та розподілу хворих на коронавірус осіб, 29 березня на території КНП “Гусятинський ЦПМСД” працівниками Гусятинського РВ УДСНС України в Тернопільській обл. розгорнуто намет.
Цей тимчасовий пункт обладнано обігрівом, забезпечено електроенергією та усім необхідним, з метою забезпечення безперебійної роботи медичного персоналу при контакті з можливими носіями вірусу.
√ Станом на 30 березня 2020 року у Гусятинському районі немає випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
√ Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» створюються мобільні медичні бригади з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19.
√ Лікарі сімейної медицини чітко ведуть облік громадян, що прибули з-за кордону. На самоізоляції перебуває понад 263 чоловік
√ За ініціативи райдержадміністрації визначено координаторів волонтерської діяльності на випадок ускладнення ситуації із поширення корона вірусної інфекції в районі.
√ 29 березня на території КНП “Гусятинський ЦПМСД” розгорнуто обладнаний усім необхідним, намет з метою забезпечення роботи медичного персоналу при контакті з можливими носіями вірусу.