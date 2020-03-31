Для Монастириської районної лікарні передали допомогу від Почесного консульства Литви

Для Монастириської центральної районної лікарні передали допомогу від Почесного консульства Литовської Республіки у Тернополі.

Щоб захистити медиків, які щодня надають допомогу хворим на COVID-19, передали маски, рукавиці, шапочки та бахіли.

За словами почесного консула Литви у Тернополі Ярослава Візняка, передані засоби допоможуть захистити медиків Монастириського району, де сьогодні зафіксовано найбільше інфікованих на коронавірус.

Він вважає, що лише консолідація усіх сил, згуртованість та розуміння важких наслідків допоможуть подолати COVID-19.