На Тернопільщині перекинулася вантажівка, водій загинув

На Тернопільщині перекинувся сідельний тягач з напівпричепом

О 19:06 надзвичайники отримали повідомлення про перекидання сідельного тягача з напівпричепом. ДТП сталася на автодорозі М-09 «Тернопіль – Рава-Руська» поблизу с. Озерна Озернянської ТГ Тернопільського району. На місце події було направлено зборівських рятувальників.

На жаль, внаслідок ДТП загинув 61-річний водій транспортного засобу. Окрім того, є витік пального з баку сідельного тягача. В цистерні міститься сік, розгерметизації немає.

Співробітники ДСНС здійснили заходи щодо недопущення виникнення пожежі. Дорогу не перекрито.