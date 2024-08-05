22:10 | 5.08.2024
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На Тернопільщині перекинулася вантажівка, водій загинув

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На Тернопільщині перекинувся сідельний тягач з напівпричепом

О 19:06 надзвичайники отримали повідомлення про перекидання сідельного тягача з напівпричепом. ДТП сталася на автодорозі М-09 «Тернопіль – Рава-Руська» поблизу с. Озерна Озернянської ТГ Тернопільського району. На місце події було направлено зборівських рятувальників. 

На жаль, внаслідок ДТП загинув 61-річний водій транспортного засобу.  Окрім того, є витік пального з баку сідельного тягача. В цистерні міститься сік, розгерметизації немає.

Співробітники ДСНС здійснили заходи щодо недопущення виникнення пожежі. Дорогу не перекрито.

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