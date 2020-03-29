На Кременеччині чоловік загинув через необережність під час куріння в ліжку

Про пожежу житлової будівлі, що виникла в с.Лосятин Кременецького району, рятувальників повідомили 29 березня о 07:05. На виклик негайно вирушили вогнеборці 23-го державного пожежно-рятувального поста з м.Почаїв. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

На місці події, під час гасіння пожежі, вони виявили тіло загиблого господаря помешкання, громадянина 1962 року народження. Під час гасіння врятовано будівлю. Вогнем знищено меблі та речі домашнього вжитку на площі 5 м.кв.

За попередніми даними, причиною пожежі стала необережність під час куріння загиблого.