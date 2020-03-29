Стан хворих дітей на COVID-19, які перебувають в тернопільській лікарні. Офіційна інформація

В Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 12:00 29 березня – 6 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, з них 4 – дітей. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹Стан хворої на COVID-19 1,5 річної дитини з Кременецького району – середньо-важкий з позитивною динамікою. Дитина перебуває в реанімаційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні.

🔹Ще двоє дітей 13 і 14 років, хворих на COVID-19, з Монастириського району перебувають в інфекційному відділенні. Їх стан середньо-важкий, стан мами – відносно-задовільний.

🔹Також в інфекційному відділенні знаходиться одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Стан хворих – відносно-задовільний.

🔹Ще 2 дітей і 1 мама станом на 12:00 29 березня знаходяться в інфекційному відділенні з підозрою на COVID-19

Нагадаємо, в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків (станом на 10:00 29 березня).