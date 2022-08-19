На Кременеччині відкрили підрозділ добровільної пожежної охорони

Як свідчить статистика, понад половина пожеж на території Тернопільської області виникають у сільській місцевості. Особливої гостроти проблема захисту від вогню набуває у віддалених населених пунктах. Аби дістатися туди від найближчого пожежно-рятувального підрозділу, затрачається безцінний час, відлік якого у разі біди йде на секунди. Адже на кону стоїть порятунок людського майна та збереження життя. Іноді рятувальникам доводиться долати до місця події відстань 30 і більше кілометрів. У зв’язку з цим актуальним є створення пожежних формувань в громадах.

Важливість захисту територіальної громади добре розуміють на Кременеччині. Саме тут, у селі Гаї 18 серпня відкрили підрозділ добровільної пожежної охорони. А в недалекій перспективі – створення ще одного.

На урочистості з нагоди відкриття завітали представники Головного управління ДСНС України у Тернопільській області та Кременецької міської територіальної громади.

Це перша добровільна пожежна команда на Кременеччині, люди в якій нестимуть службу на громадських засадах, відзначив Кременецький міський голова Андрій Смаглюк. Дуже важливо, що це місцеві жителі, які знають територію і зможуть ефективно та швидко надавати допомогу в гасінні пожеж та інших надзвичайних ситуаціях. Він підкреслив важливість функціонування такого підрозділу та подякував голові місцевого старостинського округу Олександру Ксьондзику за небайдужість та вагомий внесок в безпеку громади.

Завдяки співпраці з ДСНС добровольці отримали пожежне авто та спеціальне спорядження. Вручаючи ключ від автомобіля, заступник начальника ГУ ДСНС України у Тернопільській області Олександр Гавура пообіцяв новоствореній добровільній пожежній команді від Головного управління ДСНС області подальшу співпрацю та підтримку. Він відзначив, що від початку адміністративної реформи в Україні на базі територіальних громад Тернопільської області створили 43 підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Та цього недостатньо – аби якісно надати послуги з гасіння пожеж і ліквідації надзвичайних ситуацій, на теренах області необхідно створити ще як мінімум 44 таких підрозділи. І сьогоднішня подія – відкриття пожежного депо в селі на Кременеччині дає надію, що добровільна пожежна охорона на Тернопільщині буде розвиватися.

Про створення пожежної команди в селі Гаї думали давно, наголосив начальник Кременецького районного управління ДСНС Григорій Галькевич. Адже у випадку надзвичайної події пожежний автомобіль з Кременця їде сюди 25-30 хвилин. А тепер на захисті довколишніх сіл є команда добровольців з пожежною машиною і своїм маленьким депо. Він висловив переконання, що приклад функціонування команди добровольців у селі Гаї дасть поштовх розвитку добровільної пожежної охорони в громаді.