Ще одну кисневу станцію встановили у тернопільській лікарні

Цими днями КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» отримала кисневу станцію МАС-ОХY-30 виробництва української компанії МАС Систем.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, наразі у лікувальному закладі функціонує чотири джерела постачання кисню – два кисневих генератори різної потужності, бочка з рідким киснем та кисневі балони. Отриманий кисневий генератор виробляє кисень з повітря та має потужність 500 л/хв. Це дозволяє забезпечити киснем сотню ліжко-місць у медичному закладі. Лікувальний заклад повністю готовий надавати як планову, так й невідкладну медичну допомогу жителям Тернопільської громади та області в умовах воєнного стану та епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19.

У медичному закладі додають, для встановлення кисневого генератора попередньо було проведено підготовчі роботи, зокрема, облаштовано кисневий майданчик та здійснено електромонтажні роботи.

Уже найближчими днями кисневий генератор буде під’єднано до електроживлення та введено в експлуатацію.