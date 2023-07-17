Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС, повідомили джерела УП.

Міст атакували за допомогою надводних дронів. Співрозмовник УП зазначив, що дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.

Раніше голова СБУ Василь Малюк заявляв, що міст є цілком законною ціллю для України і обіцяв розповісти деталі унікальних спецоперацій після перемоги

Через руйнування прольоту Кримського мосту зупинено роботу поромної переправи між окупованим півостровом та Краснодарським краєм РФ, також тимчасово зупинено рух поїздів по мосту – росЗМІ

Вночі Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася “надзвичайна подія”, у зв’язку з чим рух на мосту зупинений.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що перед “падінням” прольоту Кримського мосту було чути щонайменше два вибухи