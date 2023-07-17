З 13 липня по 7 вересня тернополяни можуть безкоштовно вакцинувати домашніх тварин від сказу.

Сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань всіх теплокровних тварин і людини, що характеризується ураженням центральної нервової системи і майже завжди закінчується смертю.

Вакцинація-один із найдієвіших способів уберегти своїх улюбленців від цього захворювання.

Серед іншого також дотримання «Правил утримання собак, котів та інших тварин» та «Правил утримання домашніх та безпритульних тварин (собак та котів) на території Тернопільської міської територіальної громади» затверджених рішенням сесії Тернопільської міської ради №7/36/13 від 24.07.2019 року.

Графік проведення профілактичних щеплень собак, котів та хижих тварин проти сказу в м. Тернополі 2023 рік:

Дата Назва підприємства, яка обслуговує житловий фонд, адреса Керівник підприємства Номера телефонів 13.07.2023р. 15:00-17:00 ДП «Ф аворит-1,2, 3» ПП «Дружба сервіс житло -1» вуд. Спадиста, 8 Лемега О. В. 43-58-60 0680618960 13.07.2023р. 15:00-17:00 ПП «Дружба сервіс житло -1», ДП «Дружба сервіс – житло 2», ПП «Загребелля» вул. Миколи Карпенка, 12 Мукан І.Я. 53-59-56 0961659084 20.07.2023р. 15:00-17:00 ПП «Східний масив» проспект Степана Бандери, 94 Маціпура С.В. 24-00-58 24-36-07 24-52-74 25.07.2023р. 15:00-17:00 ЖЕК № 13 Ж БК вул. Олександра Довженка, 17 Савула Р.С. 24-07-50 0989078295 0982924564 25.07.2023р. 15:00-17:00 ПП «Наш дім» вул. Клима Савура, 3 Дмитришин А.Є. 24-31-64 0986431677 0986431687 03.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «Люкс» проспект Злуки ,55 Гевко С.В. 26-86-09 0983619003 03.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «Сонячне» ПП «Перспектива» бульвар Симона Петлюри, 6 Ленчишин М.І. 42-70-58 0989758094 17.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «Благоустрій» ДП «Благоустрій-1» вул. 15 Квітня, 6 Гевко Г.О. 26-80-92 26-80-37 0689530699 17.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «Вікторія – М» вул. Київська,7 «А» Коваль Н.Є. 23-14-00 28-79-65 0686006632 22.08.2023р. 15:00-17:00. ДП « Люкс-Житло», ДП «Люкс-Ж итло-1» ПП «Люкс» проспект Злуки, 55 Гевко С.В. 26-11-24 0672086509 22.08.2023р. 15:00-17:00 ПП «ТернопільКом Сервіс» проспект Злуки, 3 Вересюк Ю.П. 23-21-59 0676440848 07.09.2023р. 15:00-17:00 КК «Будсервіс». вул. Тектильна, 1-Г Сахнюк Я.О. 0678479323

Міська дільнича лікарня ветеринарної медицини нагадує власникам про дотримання правил домашніх тварин:

купуючи собаку, кота чи інших тварин, слід вимагати довідку або ветеринарне свідоцтво про стан їх здоров’я, підтверджуючі документи щодо проведення її чіпування, а також ветеринарно-санітарний паспорт на тварину (нового зразка) затверджено новим Додатком 13 згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 року;

придбавши тварину, негайно повідомте ветеринарного спеціаліста і за необхідності зробіть щеплення від сказу;

собаки, коти та інші тварини безкоштовно вакцинуються проти сказу з трьохмісячного віку міською державною лікарнею ветеринарної медицини в м.Тернополі, або приватними клініками міста Тернополя;

у випадку нанесення Вашими тваринами укусів людям чи тваринам негайно повідомляйте ветеринарну службу міста по тел. 52-10-40 і ізолюйте тварину для 10-ти денного карантинування під наглядом ветлікаря.

виводьте собак із житлових приміщень на загальні двори, або вулицю тільки на короткому повідку та у наморднику;

тримайте сторожових собак на прив’язі і відпускайте лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі;

не присвоюйте безпритульних собак, котів і диких тварин та уникайте контактів з ними;

реєстрація домашніх та безпритульних тварин починається з внесенням власником або Адміністратором (ветеринарні клініки та інші ) на спеціальному веб-порталі інформацію про тварину і власника його.