На Лановеччині зафіксовано черговий акт вандалізму

Від одних вимагаєм, а самі – нищимо: у Лановецькій громаді зафіксовано черговий акт вандалізму. Про це повідомляють у міській раді.

Із настанням теплих весняних днів на території Лановецької громади почастішали акти вандалізму. Відтак комунальне підприємство по благоустрою щораз виявляє зіпсоване майно, поламані елементи вуличних тренажерів чи дитячих майданчиків. Усі ці несправності виправляються власними силами, але негативно впливають на загальний клімат у громаді. Тому закликаємо усіх не псувати комунальне майно, не нищити те, що створено і облаштовано для загальних потреб мешканців громади.

Сьогодні ми стоїмо перед творенням нової країни, яку будемо відроджувати після нашої Перемоги. Тож чи не час бути свідомими та гідними українцями?