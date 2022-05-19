Прикордонники виявили у паломниці Почаївської лаври проросійську переписку

Жінку зупинили військовослужбовці Держприкордонслужби для перевірки документів. Про ц повідомили у Держприкордонслужбі.

При собі росіянка 1970 року народження мала картку паломника Свято-Успенської Почаївської Лаври, а в телефоні громадянки прикордонники виявили листування та підписку на контент антиукраїнського характеру. Спочатку росіянка не хотіла давати свій паспорт на перевірку та обманювала, що у неї його немає. Натомість на перевірку надала посвідку на проживання у одній з країн ЄС. Прикордонники встановили, що жінка порушила термін перебування в Україні, за що її згодом притягнули до адміністративної відповідальності.

Тепер «відмолювати гріхи» за своїх співвітчизників їй доведеться в СБУ, куди її передали.