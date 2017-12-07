На поліцейського-посадовця з Тернопільщини відкрили кримінальну справу через квартирне питання
Справу про незаконне збагачення розпочали після звернення юристів bihus.info.
Провадження проти заступника начальника Козівського відділення Нацполіції в Тернопільській області – Михайла Швайки, відкрила прокуратура регіону.
Про це у відповідь на звернення юристів проекту “Тисни!” повідомили у Національній поліції.
Як з’ясували активісти ГО “Харківський антикорупційний центр”, 3 листопада 2017 року Михайло Швайка придбав квартиру площею 113 квадратних метрів вартістю 795 900 грн.
Та сума доходу та заощаджень у декларації поліцейського та його родини більш ніж вдесятеро менша.
Цю інформацію активісти передали юристам проекту “Тисни!”, які займаються правовою підтримкою викривачів корупції. Завдяки спільним зусиллям активістів з Харкова і юристів “Тисни!” походження додаткових 700 тисяч гривень на придбання квартири, розслідуватиме прокуратура.
За матеріалами bihus.info.