На поліцейського-посадовця з Тернопільщини відкрили кримінальну справу через квартирне питання

Справу про незаконне збагачення розпочали після звернення юристів bihus.info.

Провадження проти заступника начальника Козівського відділення Нацполіції в Тернопільській області – Михайла Швайки, відкрила прокуратура регіону.

Про це у відповідь на звернення юристів проекту “Тисни!” повідомили у Національній поліції.

Як з’ясували активісти ГО “Харківський антикорупційний центр”, 3 листопада 2017 року Михайло Швайка придбав квартиру площею 113 квадратних метрів вартістю 795 900 грн.

Та сума доходу та заощаджень у декларації поліцейського та його родини більш ніж вдесятеро менша.

Цю інформацію активісти передали юристам проекту “Тисни!”, які займаються правовою підтримкою викривачів корупції. Завдяки спільним зусиллям активістів з Харкова і юристів “Тисни!” походження додаткових 700 тисяч гривень на придбання квартири, розслідуватиме прокуратура.

За матеріалами bihus.info.