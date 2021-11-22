14:00 | 22.11.2021
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На полях «Бучачагрохлібпрому» завершують збір кукурудзи

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ТзОВ «Бучачагрохлібпром» збирає врожай кукурудзи.

Про особливості обмолоту розповів оператор комбайну Роман Дяк.

Чоловік каже, завдяки сучасній техніці збір врожаю спрощено, а заробітна плата – гідна.

– Я працюю в компанії «Бучачагрохлібпром» уже четвертий рік. Технікою дуже задоволений. На комбайнах встановлено сучасну жатку фірми Geringhoff. Працює програма, що сама регулює техніку в залежності від культури, яку ми збираємо. Заробітною платою я також дуже задоволений. Наприклад, минулого місяця отримав 80 тисяч гривень, усе офіційно, – поділився Роман Дяк.

Як проходить збір кукурудзи на полях «Бучачагрохлібпрому» – у відео.  

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