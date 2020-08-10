На Шумщині люди перекрили дорогу вантажівкам
Жителі с.Тилявка і Башківці Шумського району вийшли на трасу, щоб показати, що перевантажений транспорт не тільки руйнує дорогу, але і руйнує їхні будинки. Про це розповідає Liliana Fedchuk.
Люди стверджують, що через частого курсування вантажівок із зерном, руйнується дорога і їхні дома.
Під час перекриття на місці утворилася довга черга з великих вантажівок, які не могли проїхати.
Громадський транспорт який курсував “Шумськ-Кременець”люди пропускали.
Перекриттям люди намагалися привернути увагу до своєї проблеми та вимагають владу її вирішити
Акція тривала три години.