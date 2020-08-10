11:00 | 10.08.2020
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На Шумщині люди перекрили дорогу вантажівкам

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Жителі с.Тилявка і Башківці Шумського району вийшли на трасу, щоб показати,  що перевантажений транспорт не тільки руйнує дорогу, але і руйнує їхні будинки. Про це розповідає Liliana Fedchuk‎.

Люди стверджують, що через частого курсування вантажівок із зерном,  руйнується дорога і їхні дома.

Під час перекриття на місці утворилася довга черга з великих вантажівок, які не могли проїхати. 
Громадський транспорт який курсував “Шумськ-Кременець”люди пропускали.

Перекриттям люди намагалися привернути увагу до своєї проблеми та вимагають владу її вирішити

Акція тривала три години.

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