На Тернопільщині зіткнулись мотоцикл та рейсовий автобус: двоє людей у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 серпня на автодорозі, перед с. Колодрібка Заліщицького району. Близько 18.00 годин, водій мотоцикла «Zongshen» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автобусом «Mercedes-Benz», що здійснює перевезення пасажирів сполученням «Чернівці – Колодрібка».

За попередніми даними, 24-річний водій двоколісного транспортного засобу не вибрав безпечної швидкості при проходженні повороту та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом.

Внаслідок аварії травм різного ступеня важкості зазнали 24-річний водій мотоцикла та його 20-річна пасажирка, обоє жителі с. Колодрібка. Їх госпіталізували до Заліщицької районної лікарні.