Моторошна знахідка приголомшила мешканців Тенопільщини. На смітнику у Бережанах знайдено тіло молодого чоловіка із слідами насильницької смерті.



За попередньою інформацію, зараз головним підозрюваним є чоловік, який був найкращим другом вбитого. Приводом для такого страшного кроку, імовірно, стали ревнощі до однієї жінки. Наразі немає детальної інформації про цей випадок. Відомо, що загиблий був родом із Тернополя. Про це повідомляє сайт 0352.ua.





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