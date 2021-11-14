Ректор тернопільського університету Петро Ясній помер від COVID-19

Важка втрата: коронавірус забрав життя ректора Тернопільського національного технічного університету, доктора технічних наук, професора, член-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України Петра Володимировича Яснія.

Його серце зупинилося 13 листопада, в обідню пору, на 70-му році життя.

Про непоправну втрату для всієї наукової спільноти Тернопілля повідомили його колеги з ТНТУ ім. І. Пулюя. Зазначимо, Петро Ясній працював ректором ТНТУ з 2007 року.

Як стало відомо “Тернополянам”, Петро Ясній перебував у важкому стані в одній з тернопільських лікарень. Там він лікувався від коронавірусу. На жаль, недуга виявилася сильнішою.